В Россию завезут новые марки авто. Опубликованы свежие фото кроссоверов

Китайская компания Haima завезет в Россию свои автомобили. Свежие фото готовых для отправки новых кроссоверов 8S опубликованы в Telegram-канале производителя.

Представители компании рассказали, что скоро в России также появятся и минивэны 7X. Обе модели уже оформлены для продаж на территории нашей страны.

По имеющейся информации, Haima 8S с передним приводом имеет 195-сильный турбомотор объемом 1,6 литра и 6-дипапазонной автоматической трансмиссию. В базовой комплектации 8S будет стоить от 3,2 миллиона рублей, а 7X — от 3,6 миллионов рублей.

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