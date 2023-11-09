03:00, 09 ноября 2023
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В Россию завезут новые марки авто. Опубликованы свежие фото кроссоверов
© Фото: Telegram-канал HAIMA Russia
Китайская компания Haima завезет в Россию свои автомобили. Свежие фото готовых для отправки новых кроссоверов 8S опубликованы в Telegram-канале производителя.
Представители компании рассказали, что скоро в России также появятся и минивэны 7X. Обе модели уже оформлены для продаж на территории нашей страны.
По имеющейся информации, Haima 8S с передним приводом имеет 195-сильный турбомотор объемом 1,6 литра и 6-дипапазонной автоматической трансмиссию. В базовой комплектации 8S будет стоить от 3,2 миллиона рублей, а 7X — от 3,6 миллионов рублей.
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