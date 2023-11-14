С видом на Кремль. Сколько стоит новая квартира Билана?

Певец Дима Билан приобрел квартиру в центре Москвы с видом Кремль. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«А из нашего окна площадь Красная видна! Ну что, официально с новосельем! Началось планирование Нового года и ремонта!» — подписал публикацию певец. На кадрах запечатлена пустая квартира вторичного рынка недвижимости: высокие потолки, просторные комнаты, потолок декорирован лепниной.

Как утверждает Telegram-канал «Светские хроники», столичная недвижимость была куплена исполнителем за 90 миллионов рублей.

Ранее стало известно о наличии столичных квартир переехавшей в Израиль звезды «Фабрики звезд».