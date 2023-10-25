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15:50, 25 октября 2023
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Синоптик предупредила о рекордно низком давлении в Москве

Синоптик предупредила о рекордно низком давлении в Москве

© Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

На ближайших выходных в столице прогнозируется падение атмосферного давления до рекордно низких значений. Об этом предупредила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«В субботу, 28 октября, атмосферное давление достигнет значений 730 миллиметров ртутного столба, а это означает, что оно будет близко к рекордно низкому значению для этой даты октября, которое принадлежит 1985 году и составляет 729,8 миллиметров ртутного столба», — написала синоптик.

Позднякова отметила, что в ближайшие дни столичный регион окажется практически в центре глубокого циклона. Ожидаются осадки, на дорогах будет скользко.

Ранее столичных водителей предупредили о гололедице.

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