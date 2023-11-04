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06:00, 04 ноября 2023
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Как она туда попала? Невероятная находка в ухе ребенка

Как она туда попала? Невероятная находка в ухе ребенка
© Фото: Министерство здравоохранения Московской области

О невероятной находке в ухе юного жителя города Ступино рассказывает подмосковный Минздрав. Девятилетний мальчик поступил в местную больницу с жалобами на сильную боль.

В правом ухе ребенка обнаружили деталь от походных шашек. Как она туда попала, не известно, но родители школьника рассказали, что он пытался самостоятельно вытащить инородное тело, в результате чего протолкнул его дальше внутрь — в наружный слуховой проход.

«С одной стороны инородное тело шаровидное, с другой стороны — небольшая палочка, которая была направлена в сторону барабанной перепонки и могла повредить структуру среднего уха. К счастью, все обошлось. Инородное тело извлечено, а пациент благополучно выписан», — рассказал заведующий отоларингологическим отделением Ступинской больницы Сергей Шарков.

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