Как она туда попала? Невероятная находка в ухе ребенка

О невероятной находке в ухе юного жителя города Ступино рассказывает подмосковный Минздрав. Девятилетний мальчик поступил в местную больницу с жалобами на сильную боль.

В правом ухе ребенка обнаружили деталь от походных шашек. Как она туда попала, не известно, но родители школьника рассказали, что он пытался самостоятельно вытащить инородное тело, в результате чего протолкнул его дальше внутрь — в наружный слуховой проход.

«С одной стороны инородное тело шаровидное, с другой стороны — небольшая палочка, которая была направлена в сторону барабанной перепонки и могла повредить структуру среднего уха. К счастью, все обошлось. Инородное тело извлечено, а пациент благополучно выписан», — рассказал заведующий отоларингологическим отделением Ступинской больницы Сергей Шарков.

Ранее у пенсионерки в животе нашли грыжу размером с мяч.