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17:31, 15 августа 2023
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Неожиданный улов из пруда в московском парке попал на видео

Неожиданный улов из пруда в московском парке попал на видео

© Кадр: страница «Кузьминки Москва М125» во «ВКонтакте»

Москвич выловил огромного карпа весом 16 килограммов в столичном Кузьминском парке. Неожиданный улов попал на видео, опубликованное в группе «Кузьминки Москва М125» во «ВКонтакте».

«Этого карпа несчастного периодически вылавливают, фоткают и выпускают. Часто с ним фотки в разных группах встречаются», «Хорошо, что отпустили, это уже местная достопримечательность парка», «Ужас. Такого огромного и в еду употреблять нельзя, наверное, вот и отпустили», — прокомментировали юзеры.

На кадрах мужчина отпускает рыбу обратно в водоем, так как решил не забирать улов с собой.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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