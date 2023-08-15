Неожиданный улов из пруда в московском парке попал на видео

Москвич выловил огромного карпа весом 16 килограммов в столичном Кузьминском парке. Неожиданный улов попал на видео, опубликованное в группе «Кузьминки Москва М125» во «ВКонтакте».

«Этого карпа несчастного периодически вылавливают, фоткают и выпускают. Часто с ним фотки в разных группах встречаются», «Хорошо, что отпустили, это уже местная достопримечательность парка», «Ужас. Такого огромного и в еду употреблять нельзя, наверное, вот и отпустили», — прокомментировали юзеры.

На кадрах мужчина отпускает рыбу обратно в водоем, так как решил не забирать улов с собой.