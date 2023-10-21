Россиян рассмешил необычный способ хранения велосипеда на улице

Необычный способ хранения велосипеда на улице заметили в Москве: транспортное средство висело привязанным на фасаде одного из многоэтажных зданий. Фото, сделанное очевидцем, было опубликовано в Telegram-канале «Первый Московский».

В кадре запечатлен велосипед, предположительно, подвешенный на тросе к наружной стене дома. Пользователей сети рассмешила фотография. «Сушится», «Третий этаж не двадцать второй — если что, скинуть можно», «Раньше так продукты держали, вместо холодильника. А сейчас, похоже, как шкаф используют», — отметили с юмором подписчики канала.

Один из комментаторов рассказал, что видел похожее в районе Южное Бутово: там москвич хранит своего «железного коня» за окном в течение уже десяти лет.