Необычный пассажир столичного метро попал на видео

Необычный пассажир столичной подземки попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва на максималках».

«Контактный зоопарк добрался и до метро», — подписал ролик автор поста. В кадр попала осуществляющая поездку по Таганско-Краснопресненской ветке в компании своей хозяйки экзотическая белка — сахарный летающий поссум.

Публикация собрала сотни восторженных реакций пользователей.