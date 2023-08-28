08:01, 28 августа 2023
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Необычный пассажир столичного метро попал на видео
© Кадр: Telegram-канал «Москва на максималках»
Необычный пассажир столичной подземки попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва на максималках».
«Контактный зоопарк добрался и до метро», — подписал ролик автор поста. В кадр попала осуществляющая поездку по Таганско-Краснопресненской ветке в компании своей хозяйки экзотическая белка — сахарный летающий поссум.
Публикация собрала сотни восторженных реакций пользователей.