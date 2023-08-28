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08:01, 28 августа 2023
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Необычный пассажир столичного метро попал на видео

Необычный пассажир столичного метро попал на видео

© Кадр: Telegram-канал «Москва на максималках»

Необычный пассажир столичной подземки попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва на максималках».

«Контактный зоопарк добрался и до метро», — подписал ролик автор поста. В кадр попала осуществляющая поездку по Таганско-Краснопресненской ветке в компании своей хозяйки экзотическая белка — сахарный летающий поссум.

Публикация собрала сотни восторженных реакций пользователей.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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