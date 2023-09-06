В московском рекламном агентстве открылась необычная вакансия

В рекламном агентстве в центре Москвы открылась необычная вакансия для мужчин. В штат компании с офисом на Арбате приглашается стриптизер-ассистент.

«Для сотрудниц агентства раз в неделю, по пятницам, необходимо проводить шоу с элементами стриптиза, чтобы они не уставали от постоянной работы со статистикой и цифрами», — говорится в объявлении.

Новому сотруднику нужно будет находиться в офисе только по пятницам, с 14:00 до 18:00. При этом анонсированный уровень дохода — от 100 до 150 тысяч рублей.

Важное условие — не говорить коллегам ничего, кроме комплиментов. Нужно уметь делать массаж, шутить и импровизировать, а также быть готовым к просьбам забрать ребенка/детей сотрудников после занятий. Требуемый опыт работы — от одного года.