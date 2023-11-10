Необычная находка в мусорном контейнере многоэтажки. Это повергнет вас в шок

О необычной находке в мусорном контейнере столичной многоэтажки сообщили в Прокуратуре Москвы. Это повергнет вас в шок.

В четверг, 10 ноября, в мусорном контейнере на первом этаже дома на улице Вишняковская был найден живым новорожденный мальчик. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

По информации ведомства, местная жительница родила ребенка, отнесла его в мусоропровод и вернулась в квартиру. Соседи увидели следы крови на лестничной клетке и вызвали полицию.

Ранее в миллиметрах от трагедии. Что нашли врачи в пищеводе младенца?