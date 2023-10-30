Мокрый снег, гололед — и не только! Москвичей ждет ненастье

Мокрый снег, гололед — и не только! О ненастной погоде в понедельник, 30 октября, предупредил москвичей в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозу синоптика, до 10:00 в столице будет идти снег. Затем до полудня ожидается ледяной дождь, который отложит до одного миллиметра льда. Во второй половине дня и до вечера пойдет дождь и морось. Всего выпадет до 8-10 миллиметров осадков.

Кроме того, Тишковец предрек появление густых дымок и туманов с ухудшением видимости до 200-500 метров. Возможна также гололедица, предупреждает Дептранс. В ведомстве автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а по возможности пользоваться общественным транспортом.

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