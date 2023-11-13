«Не стоит бояться!» Этим трем знакам зодиака сопутствует удача

Три знака зодиака, которым 13 ноября сопутствует удача, назвала Teleprogramma.pro таролог Галина Янко. В первую очередь, это Девы.

«Если у вас появляется возможность, которая поможет воплотить планы, не стоит бояться воспользоваться ею», — порекомендовала таролог представителям этого знака.

Удачу следует попытать Козерогам и Рыбам. Ими может овладеть страх и беспокойство, однако тревоги не обоснованы. «Вы сможете достичь большего, просто начав действовать, вместо того, чтобы погружаться в раздумья», — подчеркнула таролог.

Ранее стало известно, какие знаки зодиака ожидают резкие перемены.