Не сломаются! Какие автомобили покупать в 2023 году?

Какие автомобили покупать в 2023 году? Ответ на этот вопрос «Ленте.ру» дал директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко. Автоэксперт назвал наиболее легкие в обслуживании марки машин.

Специалист рассказал, что из трехлетних машин выгоднее всего приобрести Nissan Qashqai II и Toyota RAV4 IV (рестайлинг), Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan II, Ford Kuga II (рестайлинг). У данных моделей хорошо работает трансмиссия, а также нет проблем в работе с электроникой и бортовыми компьютерами, в блокировке замков и дверей.

Из ассортимента пятилетних автомобилей автоэксперт посоветовал выбирать Toyota Corolla, Mazda 6, Toyota Camry, Honda Accord и Volkswagen Passat. Он отметил, что эти машины ломаются также редко. Из ряда десятилетних автомобилей Носко выделил Toyota, Mitsubishi, Honda и Nissan.