Не дороже двух миллионов! Россияне голосуют за эти авто

Топ популярных в январе-сентябре 2023 года у россиян авто не дороже двух миллионов рублей составили для «Известий» аналитики сервиса покупки и продажи машин «СберАвто». Россияне голосуют за них рублем!

Лидером рейтинга стала Lada, продажи которой составили 11 процентов от общего количества реализованных машин в этом ценовом сегменте. На втором месте расположилась Kia (девять процентов) а на третьем — Hyundai (восемь процентов). В пятерку также вошли Toyota и Nissan, набравшие семь и шесть процентов.

Ранее был составлен топ популярных у россиян машин с пробегом.