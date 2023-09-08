Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в сентябре были названы в исследовании сервиса «Работа.ру». На первом месте оказалась вакансия помощников по дому, передает «Москва 24».

В обязанности входит уборка, стрижка газона и другая помощь. Обязательно наличие водительского удостоверения и рекомендательных писем. Работодатель обещает зарплату в 250 тысяч рублей.

245 тысяч рублей в месяц предлагают ведущему аналитику DWH, а на зарплату в 241 тысячу рублей может претендовать сварщик ручной дуговой сварки. Кандидату необходимо иметь аналогичный опыт работы со стажем не менее трех лет, удостоверение сварщика 4-го разряда и диплом.

Токарю-карусельщику предлагают ежемесячный доход в 220 тысяч рублей, а ведущему инженеру самолетов, двигателей, авиационного и радиоэлектронного оборудования — до 220 тысяч.

Стоматолог-ортодонт с опытом работы от трех лет может зарабатывать в Москве от 200 тысяч рублей, а няня с образованием медсестры — 150–160 тысяч рублей.

Зарплату в 180 тысяч рублей предлагают технологу столичной пекарни. В обязанности входит разработка нового ассортимента хлебобулочных изделий и внедрение новых технологий в производство.