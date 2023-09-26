Город
08:29, 26 сентября 2023
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Названы российские города со средними зарплатами выше 100 тысяч рублей

Названы российские города со средними зарплатами выше 100 тысяч рублей

© Фото: Christin Hume / Unsplash

Российские города со средними зарплатами выше 100 тысяч рублей были названы в материале РИА Новости. Лидером рейтинга стал чукотский город Анадырь, где средний доход работников крупных и средних предприятий составил почти 148 тысяч рублей в месяц.

На втором месте оказался Новый Уренгой — 143 тысячи рублей в месяц, замкнула тройку лидеров Москва со средней зарплатой в 138 тысяч рублей в месяц. Также высокий ежемесячный доход зафиксирован в Салехарде (в среднем 127 тысяч рублей) и Южно-Сахалинске (118 тысяч рублей в месяц).

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