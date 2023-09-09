Названы районы Москвы с самыми дешевыми «однушками»

Районы Москвы с самыми доступными «однушками» на первичном и вторичном рынках жилья назвали «Известиям» аналитики «Авито Недвижимости». Специалисты отметили, что дешевле всего такую квартиру можно купить в районе Кузьминки.

Здесь однокомнатную квартиру в новостройке можно найти за 5,9 миллиона рублей, что почти в 2,5 раза меньше, чем в среднем по городу. На вторичном рынке жилья самые дешевые квартиры в Москве предлагаются в Савеловском районе, где «однушка» стоит около 4,6 миллиона рублей.

Аналитик указали, что при этом средняя цена однокомнатной квартиры в новостройке в Москве составляет 14,5 миллиона рублей, а на вторичном рынке — 10,8 миллиона.