Названы районы Москвы с самым дешевым жильем в аренду

Районы Москвы с самым дешевым жильем в аренду в беседе с «Вечерней Москвой» назвала руководитель офиса компании «ТСН Недвижимость» в городе Щелково Юлия Дряннова.

В топ-3 попали Западное Бирюлево, Капотня и Некрасовка, где средняя стоимость аренды в месяц составляет 32-35 тысяч рублей. При этом в этих районах можно снять квартиру и за 25 тысяч рублей, но со старым ремонтом и не самыми лучшими условиями, утонила эксперт.

Кроме того, по словам Дрянновой, дешевые варианты можно найти в районах Лосиноостровский, Ярославский, Северное Измайлово, Южное Бутово и Молжаниновский.

Средняя ставка по Москве сейчас, по ее словам, составляет 50-55 тысяч рублей.