Названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья

Районы Москвы с самой дешевой арендой жилья были названы в исследовании компании «Домклик», имеющемся в распоряжении «РБК-Недвижимости».

Так, лидерами рейтинга стали три поселения Новой Москвы — в Кленовском снять квартиру можно за 14,4 тысячи рублей в месяц, в Первомайском — за 20 тысяч рублей, в Щаповском — 24,3 тысячи рулей в месяц.

Недорогие съемные квартиры можно найти и в пределах Старой Москвы. В Молжаниновском районе аренда квартиры обойдется в среднем в 23 тысячи рублей, в Куркино — 24 тысячи рублей, Бирюлево-Западном — 28 тысяч рублей в месяц.