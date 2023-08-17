Названы продающиеся с минимальным пробегом авто

Продающиеся с минимальным пробегом авто назвали аналитики популярного сервиса объявлений. Отмечается, что больше всего таких машин находится в Москве и области.

Лидерами в рейтинге оказались Geely Monjaro, Changan UNI-K, Hyundai Staria и Mercedez Benz G-класса.

Кроме того, маленький пробег замечен еще у нескольких моделей Mercedez: С-класс, S-класс и GLE-класс Coupe. Владельцы BMW меньше всего ездили на авто Х6, X7 и 3 серии, а Audi — Q7. Еще в список вошли машины Tesla Model 3, Jeep Wrangler и Range Rover.