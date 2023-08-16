16:01, 16 августа 2023
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Названы популярные у россиян автомобили с пробегом
© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Популярные у россиян в июле текущего года автомобили с пробегом назвали аналитики агентства «АВТОСТАТ».
На первом месте в рейтинге с продажей 105,8 тысячи машин оказались марка LADA. На второй строчке расположилась — Toyota, а на третьей — Kia. Таких авто было продано 64 и 29,6 тысячи соответственно.
В пятерку лидеров попали Hyundai и Nissan с продажами 29 и 27,7 тысячи машин. Топ-10 замкнули марки Volkswagen, Honda, Ford, Chevrolet и Renault.