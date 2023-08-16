Названы популярные у россиян автомобили с пробегом

Популярные у россиян в июле текущего года автомобили с пробегом назвали аналитики агентства «АВТОСТАТ».

На первом месте в рейтинге с продажей 105,8 тысячи машин оказались марка LADA. На второй строчке расположилась — Toyota, а на третьей — Kia. Таких авто было продано 64 и 29,6 тысячи соответственно.

В пятерку лидеров попали Hyundai и Nissan с продажами 29 и 27,7 тысячи машин. Топ-10 замкнули марки Volkswagen, Honda, Ford, Chevrolet и Renault.