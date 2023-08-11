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04:01, 11 августа 2023
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Названы популярные профессии московского метро

Названы популярные профессии московского метро

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Популярные профессии московского метро назвал столичный Дептранс.

На первом месте в рейтинге востребованных профессий в метро оказалась позиция машиниста электропоезда. На второй строчке по популярности расположилась вакансия водителя трамвая, а на третьем — дежурного по станции. Кроме того, россиян интересуют должности электромонтера, монтера путей, слесаря-электрика и тоннельного рабочего.

По информации ведомства, в столичной подземке актуальны более восьми тысяч вакансий по разным направлениям. Соискателям обещают стабильный доход, социальные гарантии и карьерный рост.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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