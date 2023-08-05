Названы основные признаки вкусного арбуза

Основные признаки вкусного и спелого арбуза назвали в пресс-службе Департамента торговли и услуг города Москвы. В городе заработало 230 бахчевых развалов, которые будут открыты до 1 октября.

В ведомстве посоветовали выбирать средние по размеру плоды с твердой и блестящей коркой, сухим хвостиком, контрастными полосами и пятном желтого или оранжевого цвета. Если постучать по спелому арбузу, то звук будет звонким. Кроме того, можно попробовать проткнуть корку ногтем или сдавить ягоду двумя руками.

Арбузы делятся на «мальчиков» и «девочек». У «мальчиков» низ ягоды выпуклый, у «девочек» — плоский с широким кружочком, предупредили специалисты. Считается, что арбузы-«девочки» вкуснее.