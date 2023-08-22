Названы опустевшие из-за зарубежных брендов улицы Москвы

Опустевшие из-за зарубежных брендов улицы Москвы были названы в исследовании компании IBC Real Estate, передает «РБК Недвижимость». Больше всего от ухода западных компаний пострадал Столешников переулок, где доля вакантных помещений составляет 25 процентов.

На втором месте оказался Кузнецкий мост, где доля свободных помещений приблизилась к 19 процентам. Тройку лидеров антирейтинга замкнула Никольская улица — там пустует 18 процентов торговых площадей. Также много вакантных помещений остается на Покровке и Петровке, сообщили в компании.