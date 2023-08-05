Названы опасные последствия употребления ягод и фруктов для аллергиков

Опасные последствия употребления ягод и фруктов назвала «Мосленте» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Она предупредила, что люди с поллинозом (сезонной аллергией) должны есть такие продукты с осторожностью.

В составах плодов и пальцы есть сходные по структуре белки, которые вызывают неприятные симптомы у аллергиков. Это сыпь, отеки губ и слизистой, дискомфорт в горле. Чаще всего такая реакция появляется на цитрусовые, яблоки, персики, абрикосы, черешню.

Малиновская рекомендовала людям с поллинозом сдать анализы и выяснить, на какие продукты может реагировать организм. Это важно сделать, так как аллергия может привести к опасному для жизни анафилактическому шоку.