Названы лучшие города для жизни с детьми в России

Лучшие города для жизни с детьми в России назвали РИА Новости в сервисе «Работа.ру». Рейтинг составлялся по данным опроса россиян, которые ориентировались на развитую инфраструктуру, большой научный потенциал города и наличие множества возможностей для семейных развлечений.

Большинство жителей страны наиболее подходящим городом для жизни с детьми назвали Москву. На втором месте рейтинга оказался Санкт-Петербург. Тройку лидеров замкнула Казань. За ними последовали Краснодар, Сочи, Калининград, Новосибирск, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Респонденты отметили, что для них также важно наличие большого количества кружков и секций для детей, места для семейных развлечений, обустроенные поликлиники и больницы. Помимо этого, участникам опроса было важно иметь хорошую экологическую обстановку в городе и льготы для семей со школьниками.