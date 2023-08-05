Названы два самых народных пляжа столицы

Два самых народных пляжа столицы раскрыла «Мослента» в своем материале. Ими оказались зоны отдыха в Строгинской пойме и Серебряном бору.

Пляж Строгинская пойма находится недалеко от метро «Щукинская» в месте, где река входит в город. Несколько лет назад зону у воды благоустроили. У отдыхающих есть возможность арендовать водные лыжи и сапы и позагорать у плавучего бассейна. Для детей предусмотрены пять площадок. За безопасностью на пляже следят спасатели.

Одна из самых старых бесплатных точек купания в черте города — Серебряный бор. На природной территории находятся несколько пляжей, в том числе нудистский. Зоны отдыха оборудованы спортивными и детскими площадками, точками общепита, душевыми кабинками, раздевалками и пунктами проката сапов и другого инвентаря.