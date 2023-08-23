Названы чаще остальных посещающие Москву туристы из трех городов России

Туристы из трех городов России, которые чаще всего посещают Москву на самолетах были названы в исследовании «Авиасейлз», сообщает РИА Новости. В рамках исследования было проанализировано более 700 000 000 поисков авиабилетов.

Так, в столицу чаще всего бронируют билеты жители Екатеринбурга и Оренбурга и Уфы. В среднем перелет туда-обратно им обходится в 11 800 рублей. При этом сами москвичи больше предпочитают летать в Сочи, билет туда-обратно стоит в среднем 18 500 рублей.