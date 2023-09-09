Названо условие для прекращения активности комаров в Москве

Условие для прекращения активности комаров в Москве назвал в беседе с агентством городских новостей «Москва» энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов.

По его словам, эти насекомые начнут прятаться, когда в городе установится температура ниже плюс 4-5 градусов. Эксперт добавил, что еще комары не любят сильные дожди и туманы.

На данный момент в столице по-прежнему остаются активными мухи, бабочки, осы, пчелы и божьи коровки. Последних при условии хорошей погоды можно будет увидеть в октябре и даже начале ноября.