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02:33, 09 сентября 2023
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Названо условие для прекращения активности комаров в Москве

Названо условие для прекращения активности комаров в Москве

© Фото: Егор Камелев / Unsplash

Условие для прекращения активности комаров в Москве назвал в беседе с агентством городских новостей «Москва» энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов.

По его словам, эти насекомые начнут прятаться, когда в городе установится температура ниже плюс 4-5 градусов. Эксперт добавил, что еще комары не любят сильные дожди и туманы.

На данный момент в столице по-прежнему остаются активными мухи, бабочки, осы, пчелы и божьи коровки. Последних при условии хорошей погоды можно будет увидеть в октябре и даже начале ноября.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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