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04:01, 01 октября 2023
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Названо количество построенных за 12 лет станций метро в Москве

Названо количество построенных за 12 лет станций метро в Москве

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Количество построенных за 12 лет станций метро в столице в своем Telegram-канале назвал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, всего с 2011 года в городе было возведено 112 станций метро и МЦК.

Так, метро из метро «Котельники» можно попасть сразу в три города: Москву, Люберцы и Котельники. Помимо этого, самыми крайними станциями столичной подземки являются: «Физтех» на салатовой линии, «Некрасовка» на розовой ветке и «Бунинская аллея» на Бутовской линии метро.

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