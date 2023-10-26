Название выпечки в столичном ларьке рассмешило россиян

Название выпечки, указанное на ценнике в столичном ларьке, рассмешило россиян. Фотография витрины была опубликована в Telegram-канале «Мои Люберцы».

За стеклом на полках точки фастфуда выставлены на продажу жареные пирожки. На ценнике указано : «Прашка капуст» 60 рублей.

«Это же на нашенском, а на ненашенском: "Не садись на пенек, не ешь пирожок, а то капут будет», «"Капут прашка", наверно, правильнее», «Прашка — Прасковья. Капуст — капут. С мясом, значит», «"Пирожок с капустой" же написано. Пора учить языки братских народов», «Прашки — это видимо пирожки такие таджикские», — написали пользователи мессенджера.