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10:02, 24 сентября 2023
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Название кафе в центре Москвы возмутило местных жителей

Название кафе в центре Москвы возмутило местных жителей

© Фото: Unsplash

Необычный брендинг одного из кафе на улице Покровка в центре Москвы возмутил местных жителей. Обсуждения разгорелись в чате Telegram-канала «Покровка и все мерзости».

Один из подписчиков сообщества опубликовал в чате фото заведения грузинской кухни под названием «Гастробайтер». На входе в кафе висит рекламный баннер с орфографическими ошибками с призывом «Захади, гостем будиш».

«Кринж», «В 2023 году играть на таком?», «Днище», «Какой кошмар», «А потом в "Чебуречную СССР"», — прокомментировали пользователи сети.

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