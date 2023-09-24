Название кафе в центре Москвы возмутило местных жителей

Необычный брендинг одного из кафе на улице Покровка в центре Москвы возмутил местных жителей. Обсуждения разгорелись в чате Telegram-канала «Покровка и все мерзости».

Один из подписчиков сообщества опубликовал в чате фото заведения грузинской кухни под названием «Гастробайтер». На входе в кафе висит рекламный баннер с орфографическими ошибками с призывом «Захади, гостем будиш».

«Кринж», «В 2023 году играть на таком?», «Днище», «Какой кошмар», «А потом в "Чебуречную СССР"», — прокомментировали пользователи сети.