Названа стоимость самого дешевого жилья в новостройках Подмосковья

Стоимость самого дешевого жилья в новостройках Подмосковья «Известиям» назвали специалисты «НДВ Супермаркет Недвижимости». По их данным, такая недвижимость стоит менее трех миллионов рублей.

Как рассказали аналитики, квартира площадью 17 «квадратов» без отделки за 2,9 миллиона рублей продается в Лыткарино. Сдача недвижимости запланирована на 2024 год.

Также за 2,9 миллиона рублей можно приобрести жилье в Балашихе. Площадь такой недвижимости составит 20 квадратных метров, однако получить квартиру можно будет только в 2025 году.