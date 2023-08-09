Названа средняя стоимость поездки на такси в Москве после повышения цен

Стоимость поездки на такси в России достигла максимума, составив 32,53 рубля в расчете на один километр пути, сообщает РБК. По словам пресс-секретаря сервиса «Максим» Павла Стенникова, больше всего услуга подорожала в Москве — стоимость поездки выросла на 40 процентов с начала 2023 года.

По данным аналитиков «Чек Индекс», средний чек затрат на такси в Москве за первые шесть месяцев этого года составил 771 рубль, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году. При этом с начала года в столице было совершено уже 189 миллионов поездок.

В сервисе «Максим» среди причин роста цен на эту услугу назвали подорожание транспортных средств. По данным некоторых популярных агрегаторов, к сентябрю 2023 года стоимость поездки на такси вырастет еще на 30 процентов, передает РБК.