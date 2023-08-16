Названа средняя стоимость «квадрата» в новостройке в Москве после повышения цен

Среднюю стоимость квадратного метра в новостройке в Москве после значительного повышения цен назвали «МК» аналитики. Стало известно, что цена «квадрата» на первичном рынке массового сегмента впервые составила более 300 тысяч рублей.

Это, по мнению экспертов, связано с высоким спросом на жилье в сезон отпусков, чего не наблюдалось в предыдущие годы. Так, количество сделок по сравнению с предыдущим месяцем выросло в черте старой Москвы на четыре процента, а в Новой Москве — на 26 процентов. При этом больше всего квартир массового сегмента на данный момент продается в районах Покровское-Стрешнево, Очаково-Матвеевское и Молжаниновский.

Кроме того, по мнению руководителя АЦ «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олега Репченко, всплеск спроса на рынке недвижимости в июле простимулировал падающий рубль. «Те, кто копил на недвижимость в валюте, поспешили воспользоваться выгодным для них курсом. Обладатели рублевых сбережений тоже поспешили на рынок, пока "хватает" хоть на что-то», — пояснил он.