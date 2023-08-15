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08:31, 15 августа 2023
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Названа средняя стоимость ингредиентов популярного летнего блюда в России

Названа средняя стоимость ингредиентов популярного летнего блюда в России

© Фото: Lucie Rangel / Unsplash

Среднюю стоимость ингредиентов популярного в России летнего блюда назвали РИА Новости на основе данных Росстата. По их подсчетам, стоимость продуктов для окрошки на кефире за десять лет увеличилась в 2,15 раза — до 220,24 рублей в июле 2023 года.

В эту стоимость входит примерно 800 граммов кефира, 200 граммов вареной колбасы, 200 граммов огурцов, соль, две картофелины и два куриных яйца. При этом с 2013 года колбаса подорожала на 2,28 раза, кефир — в 2,2 раза, яйца — в 2,1 раза. Огурцы стали дороже на 1,91 раза, соль — в 1,64 раза, картофель — в 1,4 раза.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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