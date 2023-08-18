Названа дата завершения купального сезона в Москве

Дату завершения купального сезона в Москве назвал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, последний раз окунуться в городские водоемы можно будет в эти выходные.

«У нас температурный фон 19 и 20 августа понизится после жары, и по ночам столбики термометра будут опускаться до плюс 9-14 градусов. А днем в субботу и воскресенье будет плюс 20-25 градусов», — пояснил синоптик.

Со вторника, 22 августа, температура начнет постепенно снижаться. 26 и 27 августа в дневные часы прогнозируется около 20 градусов, в вечерние — 10. С падением температуры вода начнет остывать и перестанет быть комфортной для купания, отметил Тишковец.

Синоптик добавил, что купальный сезон в Москве начался с запозданием на две недели, но его удалось продлить на аналогичный срок из-за августовского потепления.