Названа дата возвращения жары в Москву

Дату возвращения жары в Москву «Известиям» назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, к 17 августа в столице потеплеет до плюс 29 градусов.

По словам синоптика, со вторника в городе будет наблюдаться значительное потепление — столбики термометров поднимутся до 25-26 градусов тепла. Начиная с четверга, воздух в столице прогреется до плюс 27-29 градусов, продолжил специалист.

Метеоролог также подчеркнул, что в городе продолжается купальный сезон из-за того, что вода остается очень теплой.