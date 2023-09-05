Назван срок открытия МЦД-4

Срок запуска МЦД-4 назвал на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам заммэра, новая железнодорожная линия откроется в сентябре 2023 года, а именно в ближайшие дни. Диаметр свяжет Апрелевку и микрорайон Железнодорожный в Балашихе.

Поездка по зоне «Центральная» — от Внукова до Реутова — будет стоить 50 рублей, от Апрелевки до Лесного Городка и от Никольского до Железнодорожной действует тариф «Пригород» — 65 рублей/поездка. По тарифу «Дальняя», который в силе от Нары до Дачной и от Черного до Крутого, разовая поездка обойдется в 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону.

При оплате проезда по карте «Тройка» пересадка на метро и МЦК бесплатна.