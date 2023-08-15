Назван средний срок продажи «однушки» в Москве

Средний срок продажи квартир в Москве «Известиям» назвали эксперты компании «Домклик». Аналитики изучили объявления и ипотечные сделки, начиная с 2022 года.

Выяснилось, что в Москве продать «однушку» можно в среднем за 65 дней. Сроки продажи двухкомнатных квартир составляют 68 дней, а трехкомнатных — 91 день, рассказали специалисты.

При этом, в среднем, однокомнатное жилье в России продается за 50-54 дня, «двушки» — за 58-61 день, а трехкомнатные квартиры — за 73-75 дней, рассказали в «Домклик».