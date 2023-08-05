Назван самый продаваемый автомобиль в России

Самый продаваемый автомобиль в России назвало аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг». Им оказался Lada.

Продажи Lada за семь месяцев 2023 года составили 161,9 тысячи автомобилей. Второе и третье место заняли китайские марки Chery и Geely, реализовавшие с начала года 57,9 и 41,5 тысячи машин соответственно. Эти же марки стали самыми продаваемыми за июль текущего года.

В топ-5 продаваемых автомобилей за год также вошли «китайцы» Haval и Changan. Всего за указанный период было продано 47 и 14 тысяч машин этих марок соответственно.

Всего за указанный период в стране было продано 497 тысячи новых автомобилей. Это на 28,2 процента больше, чем за первые семь месяцев 2022 года.