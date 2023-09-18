Назван размер средней зарплаты в Москве

Средняя зарплата в Москве составила 73,7 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков «Авито Работа». Указанная сумма стала максимальной в соответствующем рейтинге российских городов.

За год размер зарплаты в столице вырос на 16 процентов. При этом в целом по стране годовой рост составил 39 процентов. В Омске, Саратове и Оренбурге зарплаты в среднем увеличились в 1,5 раза.

В Новосибирске средний доход составляет около 63 тысяч рублей в месяц, в Ульяновске — от 53 тысяч, в Омске, Саратове и Оренбурге — от 52 до 55 тысяч.