Назван необычный способ борьбы с испанскими слизнями-гигантами

Необычный способ борьбы с испанскими слизнями-гигантами в разговоре с изданием «Царьград» назвал биолог и агроном Михаил Воробьев. По его словам, от моллюсков-вредителей поможет избавиться пиво.

Эксперт пояснил, что слизни не боятся холода и жары, у них нет естественных врагов и они почти всеядны, поэтому препятствий для размножения у них практически нет.

При этом выяснилось, что слизни неравнодушны к пенному напитку. Поэтому для борьбы с моллюсками на садовом участке биолог предложил налить в банку или таз разбавленного с водой пенного напитка и прикопать так, чтобы края поверхности немного возвышались над землей. Таким образом слизни поползут на запах напитка и проваляться в емкость и там же погибнут.