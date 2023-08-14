Назван адрес расположения «портала» в древнюю Москву

Адрес расположения «портала» в древнюю Москву назван в Telegram-канале «Неизвестная Москва».

Речь идет о Крутицком подворье, размещенному неподалеку от Садового кольца и набережной Москва-реки. Оно расположено по адресу: улица Крутицкая, 17, 1.

Как отметили администраторы сообщества, это место не только древний храмовый комплекс, но и целая дореволюционная улица с мощеными булыжником дорожками, ансамблем зданий из красного кирпича и деревянными домами.

На территории находится Успенский собор, храм Воскресения Словущего, митрополичьи, приказные и набережные палаты, Крутицкий теремок, башня ограды, стены-переходы и прочие постройки. Кроме того, в настоящее время там действует музей ратной истории Москвы.