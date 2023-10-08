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22:01, 08 октября 2023
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Назван адрес «Эйфелевой башни» в Москве

Назван адрес «Эйфелевой башни» в Москве

© Фото: Яндекс.Карты

Адрес «Эйфелевой башни» в российской столице назвал автор сообщества «Неизвестная Москва. История, легенды» в социальной сети «ВКонтакте».

«Маленькое путешествие в Париж можно устроить на Коптевсокй улице, где у дома 69А, строение 5 стоит уменьшенная копия французской знаменитой постройки. По вечерам ее освещение меняет цвет, поэтому могут получиться яркие фотографии», — отметил рассказчик.

Он уточнил, что «Эйфелева башня» в Коптево в 53 раза уступает оригиналу: ее высота составляет 14,2 метра.

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