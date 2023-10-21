В Москве нашлись сбежавшие из дома дети, решившие «воспитать» мать

Сбежавшие из дома братья 11 и 13 лет нашлись живыми в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT. Дети прятались дома у своей подруги в районе Кузьминки.

Школьники ушли из дома в Подмосковье после того, как один брат получил плохие оценки, а второй потерял телефон. После учебы мальчики уехали на автобусе в Москву. По словам их друзей, братья боялись возвращаться домой. Мать мальчиков заявила, что таким образом ее дети решили ее «воспитать».

Поиски школьников велись в течение двух дней. Мальчики не отвечали на оставшийся у них телефон. На данный момент братья отказываются говорить, где провели ночь.