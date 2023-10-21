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14:20, 21 октября 2023
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В Москве нашлись сбежавшие из дома дети, решившие «воспитать» мать

В Москве нашлись сбежавшие из дома дети, решившие «воспитать» мать

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сбежавшие из дома братья 11 и 13 лет нашлись живыми в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT. Дети прятались дома у своей подруги в районе Кузьминки.

Школьники ушли из дома в Подмосковье после того, как один брат получил плохие оценки, а второй потерял телефон. После учебы мальчики уехали на автобусе в Москву. По словам их друзей, братья боялись возвращаться домой. Мать мальчиков заявила, что таким образом ее дети решили ее «воспитать».

Поиски школьников велись в течение двух дней. Мальчики не отвечали на оставшийся у них телефон. На данный момент братья отказываются говорить, где провели ночь.

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