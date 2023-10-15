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06:00, 15 октября 2023
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Нашествие ласок в Москве объяснили

Нашествие ласок в Москве объяснили

© Фото: Unsplash

Нашествие ласок в Москве в беседе с РИА Новости объяснил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. По его словам, сейчас эти животные активно готовятся к зиме и занимаются охотой, выходя в город.

Специалист напомнил, что ласка является диким животным, из-за чего не следует пытаться с ней контактировать.

В сети также появился ролик, на котором ласку заметили у многоквартирного дома в Москве. Видео опубликовали в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».

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