13:01, 11 августа 2023
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Нашествие крыс на московский «спальник» попало на видео
© Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»
Нашествие крыс на столичный спальный район Строгино попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москвач. Новости Москвы».
«Жители Строгино пожаловались на крыс. Грызуны не боятся людей и заполоняют близлежащие к метро кварталы», — рассказал автор публикации.
Увиденное развеселило пользователей сети. «Ну приведите кота, он половит их. Это природа, такое бывает», «Рататуй», «"Чума" Камю вспомнилась», «Еще чуть-чуть и их станет настолько много, что крысы откроют свою палатку с шаурмой», — написали юзеры в комментариях.
Ранее козы на крыше и капоте иномарки в Москве попали на видео.