Нашествие крыс на московский «спальник» попало на видео

Увиденное развеселило пользователей сети. «Ну приведите кота, он половит их. Это природа, такое бывает», «Рататуй», «"Чума" Камю вспомнилась», «Еще чуть-чуть и их станет настолько много, что крысы откроют свою палатку с шаурмой», — написали юзеры в комментариях.

Ранее козы на крыше и капоте иномарки в Москве попали на видео.