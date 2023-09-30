Нашествие крыс в Москве попало на видео

Нашествие крыс попало на видео, опубликованное в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«Крысы продолжают атаковать ЖК "LIFE-Ботанический сад". Грызунами кишит вся территория от паркинга до лавочек», — написал автор видео. В ролике две особи лазают по мусорным бакам.

«Когда life не в кайф», «Такое чувство, что там ангар мусорный... Вообще неудивительно, что крысы везде, раздолье», «Это мусором территория кишит, а не крысами», «Сговор крыс и мусора», «Такая милая крысюлька», — прокомментировали подписчики.