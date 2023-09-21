Нашествие крыс в Подмосковье попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Мои Люберцы».

«Московские каналы сообщают, что это видео снято в Люберцах на улице Митрофанова. Говорят, не хватает крысиного короля, чтобы управлял своими подопечными. Местные жители в ужасе от такого количества грызунов», — говорится в сообщении.

Ролик снял местный житель из окна многоэтажки. На кадрах в картонных коробках рядом с жилым домом запечатлено полдюжины крыс.

«Прям ферма по разведению хвостатых. Так и до чумы недалеко», «Лапули», «А мы сами разбросали отраву у своего дома. Делов на три копейки», «Уже привыкли с грызунами жить. Главное, чтобы они не заходили в квартиры и не забирали еду из холодильника», «Может, в Люберцах уникальный климат и это автохтонные крысы», — написали пользователи мессенджера.