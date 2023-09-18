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23:33, 18 сентября 2023
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Мужчина напал на сотрудника контроля городских парковок в Москве

Мужчина напал на сотрудника контроля городских парковок в Москве

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве мужчина напал с кулаками на сотрудника контроля городских парковок ГКУ «АМПП», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ГСУ СК России по столице.

Россиянин в состоянии алкогольного опьянения ударил специалиста, выполнявшего фотофиксацию машин на парковке. Инцидент произошел в 1-м Павловском переулке.

Возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Фигурант признал вину.

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