Мужчина напал на сотрудника контроля городских парковок в Москве

В Москве мужчина напал с кулаками на сотрудника контроля городских парковок ГКУ «АМПП», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ГСУ СК России по столице.

Россиянин в состоянии алкогольного опьянения ударил специалиста, выполнявшего фотофиксацию машин на парковке. Инцидент произошел в 1-м Павловском переулке.

Возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Фигурант признал вину.